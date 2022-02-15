Появились кадры начала конфликта курьера «Самоката» с прохожим в Челябинске

Версия пострадавшего, судя по кадрам, оказалась не такой однозначной

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Камера домофона «Интерсвязи» зафиксировала начало конфликта курьера «Самоката» с челябинцем Дмитрием Синициным. На кадрах видно, как доставщик еды тормозит на своем велосипеде на пешеходной дорожке, а потом, судя по всему, начинается словесная перепалка.

Как рассказал корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» Дмитрий Синицын, он шел по тротуару вместе с супругой и ребенком.

«Он несся по тротуару и успел затормозить. Я за ребенка испугался, потому что еще чуть-чуть — и он врезался бы в ребенка. Курьер на нас так злобно посмотрел. Я сказал семье — „отходите“. Курьер побежал к подъезду, взял что-то типа лома для льда, которые дворники используют, и начал наносить мне удары по голове. Я руками прикрывал голову, в итоге — перелом руки», — рассказал мужчина.

Однако он упустил одну деталь — судя по видео, первым на курьера напал именно пострадавший прохожий.

На кадрах видно, как доставщик «Самоката» тормозит на пешеходной дорожке. Дмитрий Синицин что-то говорит ему — видимо, начинается словесная перепалка. Курьер делает несколько шагов в сторону мужчины, после чего последний вынимает из кармана баллончик и брызгает в лицо доставщику. Курьер идет вслед за Дмитрием и фиксирует происходящее на камеру телефона. Сам момент избиения ломом на видео не попал.

По словам курьера-партнера сервиса конфликт развязал пострадавший, который начал словесно оскорблять курьера и брызнул в лицо из газового баллончика.

«Курьер рассказал, что был вынужден защищаться, для чего подобрал с земли палку. Далее семейная пара, с которой произошел конфликт, удалилась. Ситуационный центр Самоката продолжает внутреннее расследование и готов делиться всей информацией с полицией для справедливого разрешения конфликта», — сообщили медиахолдингу в сервисе доставки.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).