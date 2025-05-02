22-летняя туристка из Челябинска заблудилась в горах Сочи

Пришлось вызвать спасателей

Девушка из Челябинска приехала отдохнуть в Сочи и заблудилась в горах, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Вечером 30 апреля туристка отправилась на прогулку в район Агурских водопадов. Девушка вышла на экскурсионный маршрут со стороны Мацесты, поднялась до Орлиных скал и планировала спуститься к Агурским водопадам и выйти через Кавказский аул.

Однако на слиянии рек Агуры и Агурчик туристка свернула не туда и заблудилась, к одному из водопадов ей удалось выйти уже в темноте. Девушка решила вызвать спасателей.

Они выехали на место и спустили туристку на внедорожнике МЧС в городскую черту.