Потерявшегося в ночном лесу охотника спасли в Снежинске

У мужчины под покровом ночи сломался снегоход

В Снежинске полицейские и спасатели оперативно отыскали мужчину, заблудившегося в ночном лесу. 60-летний охотник уехал днем на снегоходе, чтобы проверить кормушки для диких животных, и не вернулся. Подробности спасательной операции рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщение о пропаже мужчины поступило утром следующего дня от его супруги. На поиски отправились полицейские, сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы, а также работники аварийно-технического центра градообразующего предприятия. Они разбились на группы и отправились прочесывать лес.

«Непростые погодные условия существенно осложняли работу силовикам: на территории Челябинской области в это время шел снег, заметая оставленные снегоходом следы»,— рассказали в главке.

Мужчину нашли в 15 километрах от Снежинска. Он рассказал, что его снегоход сломался, а связи в лесу не было. Пока он искал место, откуда можно было бы позвонить, стемнело. Благодаря охотничьим навыкам мужчина развел костер и пережил ночь.

Снежинца отогрели в служебном автомобиле и доставили домой. С ним все в порядке.