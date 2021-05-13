Потерявшаяся в Абхазии группа туристов связалась со спасателями

Один из путешественников — челябинец

Основная группа российских туристов, спускавшаяся с верховьев реки Гумиста, вышла на связь. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

В среду 12 мая в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристы из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья, но одному из туристов нужна помощь. Группа передала спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов.

13 мая туристы вновь вышли на связь. Их состояние не вызывает опасений.

«Россияне и абхазские спасатели должны встретиться в районе СухумГЭС. В верховьях реки Гумиста еще остается один из туристов, не спустившийся с основной группой. После того как основная часть российских туристов встретится с абхазскими спасателями, будет определен дальнейший ход поисково-спасательной операции», — говорится в сообщении МЧС Абхазии.