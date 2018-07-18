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/ Пропавшая после встречи с бывшим мужем-полицейским челябинка найдена мертвой

Пропавшая после встречи с бывшим мужем-полицейским челябинка найдена мертвой

По версии следствия, убийство совершил экс-супруг правоохранитель.
сегодня в 12:49
  |  Происшествия
36-летняя челябинка, которая в середине июня пропала после встречи с бывшим мужем, найдена мертвой. Ее тело обнаружили закопанным в районе села Миасское. По предварительной информации, на место захоронения правоохранителям указал именно экс-супруг, сотрудник полиции, который, по версии следствия, и совершил жестокое убийство.

Тревогу начали бить родственники челябинки после того, как она не вернулась домой. По их информации, женщина отправилась на встречу с бывшим мужем, чтобы заехать с ним в гараж и забрать оттуда свои вещи. После этого родные получили лишь одно сообщение с зацепкой, предполагая, что с ними на связь вышла сама пропавшая. С неизвестного номера сестре челябинки пришло СМС с информацией о том, она отдыхает в Крыму и с ней все хорошо. В это время женщины уже не было в живых.

Сам бывший муж заявлял, что довез ее до остановки и уехал по своим делам. Через месяц, по данным собственных источников, он сдался сотрудникам правоохранительных органов. 41-летнему полицейскому уже предъявили обвинение в убийстве.

Уголовное дело возбуждено и расследуется в Тракторозаводском районе города Челябинска. По версии следствия, в вечернее время 18 июня текущего года обвиняемый, в одном из гаражных кооперативов областного центра, совершил убийство 36-летней женщины, а после вывез ее тело в район села Миасское и закопал. — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас мужчина находится под стражей. Мотив преступления продолжают устанавливать, расследование продолжается. Известно, что работы в полиции челябинец лишится.

В отношении данного сотрудника полиции оперативно-розыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проведена служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В отношении его руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарного характера. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина много лет работала на обувной фабрике и зарекомендовала себя как ответственный и добросовестный сотрудник.

На фабрике Алина — комплектовщик в цехе номер один, она у нас работает с 2010 года, за все время работы никаких должностных нарушений не наблюдалось с ее стороны. Со стороны работодателя к ней претензий, в общем-то, тоже никаких никогда не было. Ни в прогулах, ни в каких-то других нарушениях замечена не была. — поделилась руководитель пресс-службы обувной фирмы «Юничел» Екатерина Железнякова.

У погибшей осталась 13-летняя дочь подросток. В течение последнего месяца она жила с бабушкой.

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