Пострадавший в массовой аварии в Челябинске скончался в больнице

Возбуждено уголовное дело

Сегодня, 16 ноября, стало известно, что пострадавший в массовой аварии на Алом Поле 33‑летний мужчина скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, ДТП произошло 15 ноября в 19:45 на Свердловском проспекте. 33‑летний водитель «Чери-Тигго», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не затормозил вовремя и врезался в находящиеся впереди автомобили «Киа-Рио», «Ниссан» и «Киа-К5».

Пассажира «Киа-Рио» госпитализировали, в результате он скончался. Еще трое человек получили травмы.

По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Подозреваемый задержан, мера пресечения ему избирается.