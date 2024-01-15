У пострадавшего на горнолыжном курорте шестилетнего малыша отмечена положительная динамика

Но пока медики говорят об этом с большой осторожностью

Медики заявили о положительной динамике в состоянии шестилетнего мальчика, которого придушило шарфом на горнолыжном курорте. Хорошей новостью делится пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Тем не менее состояние малыша все еще остается тяжелым. Врачи Челябинской областной детской клинической больницы продолжают оказывать мальчику необходимую помощь.

Напомним, трагический инцидент произошел в пятницу, 12 января, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом. Мальчик приехал туда на отдых из Кургана. Во время подъема на детскую трассу ребенок упал, а его шарф зажевало в механизм подъемника. Ребенок пережил клиническую смерть, но его смогли реанимировать. В состоянии комы мальчика увезли в одну из больниц Миасса, а чуть позже перевели в Челябинск.

В отношении сотрудников горнолыжного курорта возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».