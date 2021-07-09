Пострадавшим во время пожаров жителям Карталинского района бесплатно восстановят документы

Южноуральцы могут обратиться за помощью лично и по телефону

Жители Карталинского района, чьи документы сгорели во время вспыхнувших накануне, 8 июля, пожаров, смогут бесплатно восстановить их. Решение принял начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Пострадавшие южноуральцы могут обратиться по номерам телефонов: в УВМ ГУ МВД области — 8 (351) 239-09-65 (горячая линия), 239-08-08, 239-10-55, 8-999-371-26-81, подразделения по вопросам миграции МО МВД России «Карталинский» — 8 (3513) 32-04-87, 32-05-21, а также к начальнику подразделения Путько Михаилу Васильевичу — 8-999-371-06-28. Звонки принимаются круглосуточно. По вопросам восстановления водительских удостоверений и документов на транспортные средства можно обращаться по адресу: г. Карталы, ул. Славы, д. 15б, кабинет № 7. Прием граждан организован в будни и выходные дни. При необходимости круглосуточно можно обратиться к врио начальника РЭО ГИБДД МО МВД России «Карталинский» Торшину Алексею Николаевичу по телефону 8-902-891-64-43.

По данным ГУ МЧС, пожар подобрался к жилым строениям поселка Джабык, откуда днем начали эвакуировать людей.