Пострадавшие от хлопка газа в Красногорском получат выплаты

Алексей Текслер на месте дал ряд поручений по жильцам пострадавшего дома

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в поселке Красногорском Еманжелинского района, где в четверг днем произошло ЧП с бытовым газом. Глава региона осмотрел поврежденные помещения и дал ряд поручений администрации Еманжелинска, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Первая задача — обеспечить ночлегом жильцов пострадавшего второго подъезда:

«Организуем пункт временного размещения, подберем гостиницу, также муниципальные квартиры будут предоставлены жителям на время восстановления подъезда, чтобы людям было удобно. Кроме того, нужно принять решение, смогут ли люди вернуться в свои квартиры жители других подъездов: визуально третий и четвертый не пострадали», — сказал, в частности, губернатор.

Алексей Текслер поручил организовать охрану второго подъезда — «там у людей остались личные вещи», а также охрану всего дома.

Также глава региона заявил, что в поселке будет объявлена локальная ЧС, и пострадавшие получат соответствующие выплаты:

«Будем выплачивать помощь пострадавшим, в том числе за утрату имущества», — сказал губернатор.

Напомним, в доме № 17 на 60 квартир от хлопка газовоздушной смеси пострадали три из них, один человек погиб, по уточненным данным, четверо пострадали. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть, возбуждено уголовное дело.