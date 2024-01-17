Поставила «лайки» за 175 тысяч рублей: как жительница Чебаркуля стала жертвой мошенников

24-летняя девушка в декретном отпуске надеялась заработать в Интернете

Молодая девушка из Чебаркульского района стала жертвой мошенников, лишившись более 175 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области. Находясь в декретном отпуске, женщина рассчитывала на легкий заработок в Интернете, ставя «лайки» на сайтах интернет-магазинов. Но «легких» денег заработать не получилось. Вместо этого она потеряла личные сбережения, став жертвой хитрого обмана злоумышленников. Рассказываем, какую схему те провернули.

Эта история случилась накануне новогодних праздников. Однако продолжение получила позже, когда 10 дней спустя жительница Чебаркульского района поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась в МО МВД «Чебаркульский» и рассказала, что в популярном мессенджере получила сообщение о дополнительном заработке. Незнакомцы предложили ей ставить лайки в карточках товаров в интернет-магазине, пообещав платить за несложную работу в течение нескольких часов от 3 до 12 тысяч рублей.

«В сервисе обмена сообщениями девушка получала ссылки, переходила по ним на неизвестный ей сайт. Она ставила „лайки“, а затем по требованию собеседников из мессенджера стала заказывать товар и переводить деньги на их банковские карты. Те обещали ей вернуть не только потраченную сумму, но и выплатить дополнительные проценты», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, отправив на чужую банковскую карточку около 6500 рублей, девушке вернулись уже более 7600 рублей. Обрадованная успехом, она перевела почти 175 тысяч рублей, из которых 150 тысяч были личными сбережениями, а остальные заемными, но обратно уже ничего не получила. Девушке объяснили, что она не сможет получить деньги обратно, пока не выполнит все задания. Уже к концу дня жительница района поняла, что ее обманули.

Следователями МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).



