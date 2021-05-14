После возгорания пустующего здания в Челябинске огонь перекинулся на машину

На месте работают пожарные

Сегодня, 14 мая, в заброшенном пустом здании на Российской, 15в в Челябинске вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на припаркованный рядом легковой автомобиль. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вызов в дежурную часть поступил в 13:08. На место происшествия выехало подразделение МЧС. Пожарные ликвидируют огонь в пустом здании. По данным чрезвычайного ведомства, огонь перекинулся на припаркованное рядом с местом ЧП авто.

В МЧС устанавливают причину возгорания.