После травмы ребенка на детской площадке на набережной Смолино возбуждено уголовное дело

Лицам, ответственным за безопасность горки, может грозить срок

В Челябинске возбуждено уголовное дело после травмирования ребенка на детской площадке на новой набережной озера Смолино, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

О пострадавшем сыне в минувшие выходные в соцсетях рассказал его отец. По словам мужчины, мальчик получил травмы головы из-за обрыва конструкции горки, ему потребовалась помощь медиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы в зависимости от тяжести наступивших последствий.

В настоящее время следователем выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанного объекта.