После столкновения маршрутки и фургона в Челябинске будет возбуждено дело

СК начал проверку по факту ДТП с пострадавшими

В Челябинске решается вопрос о возбуждении уголовного дела после ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового фургона в Металлургическом районе. Инцидент, в котором пострадали несколько пассажиров, произошел в минувшую субботу, 23 марта, на улице 60-летия Октября.

По данным Госавтоинспекции, 27-летний водитель ПАЗа (маршрут № 92) не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем. Нескольким пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-центре СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП с пострадавшими. В региональном подразделении начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.