После смерти владельца ювелирной мастерской в Челябинске 19 клиентов остались без золота

Супруга умершего не вступила в наследство

Жительница Карталов Ольга Щигалева в ноябре прошлого года сдала на переплавку в одно изделие два золотых кольца и цепочку в ювелирную мастерскую по адресу Ленина, 10. Здесь арендовал место ИП Галимов. Принятые изделия отправлялись в челябинский офис на Васенко и после изготовления возвращались клиенту. Однако своей цепочки Ольга так и не дождалась: в январе 2023 года владелец мастерской умер, а его супруга Светлана отказывается возвращать золото клиентам, ссылаясь на то, что не имеет отношения к бизнесу мужа и в наследство не вступала. Тем временем только в Карталах без дорогих украшений остались 19 человек, рассказала Ольга Щигалева Первому областному информагентству.

«Готовое изделие я должна была получить 10 января. Тогда Светлана Галимова сообщила, что оно еще не готово, и попросила подождать. Острой необходимости получить цепочку у меня не было, вполне могла потерпеть и до 8 марта. Всего я сдала 12,23 грамма золота. Это около 70 тысяч рублей. 2 февраля по почте мне приходит письмо от Галимовой с известием о смерти ее супруга», — рассказала женщина.

В письме Светлана констатировала, что с момента смерти мужа прекращаются все договоры аренды, договоры работ и сделок автоматически аннулируются и все доверенности считаются недействительными. Ранее Светлана управляла мастерской супруга по доверенности, оформленной в 2016 году.

«Все имущество ИП, занятое в предпринимательской деятельности, — это имущество физического лица, подлежащее наследованию. Распоряжаться наследством сейчас невозможно, его необходимо сначала принять, на что потребуется шесть месяцев. В связи с этим погасить задолженность ИП Галимова не получится. От своего имени приношу извинения, но я в равной степени оказалась заложницей этой тяжелой для меня потери», — написала Светлана Галимова клиентке.

Письмо есть в распоряжении редакции.

Ольга Щигалева вошла в положение скорбящей вдовы и приготовилась к тому, что вернуть цепочку она сможет только через полгода. Все это время Ольга созванивалась со Светланой и уточняла, как обстоят дела с принятием наследства.

«Она брала трубку, отвечала. Сообщения не игнорировала. Последний раз написала мне 2 августа о том, что она начинает оформление бумаг, и попросила подождать еще немного. 10 августа Светлана перестала выходить на связь», — продолжила Ольга.

Тогда потерпевшая выяснила, что еще 19 карталинцев остались и без золота, и без денег. Ольга написала заявление в полицию.

«По данному заявлению было вынесено постановление о передаче данного материала в ОП „Центральный“ УМВД России по Челябинску для принятия дальнейшего решения», — ответили в МУ МВД РФ «Карталинский».

Видимо, заявление было перенаправлено в Челябинск в связи с фактическим нахождением мастерской в областном центре. «Из Челябинска мне звонил участковый, сказал, что обратно в Карталы заявление отправят. Так и футболят меня. Уже и в прокуратуру писала, толку никакого пока», — поделилась женщина.

Еще трое пострадавших карталинцев подали в суд гражданский иск о взыскании долга, одна из них уже проиграла процесс. Ее историю мы опубликуем позже. Две истицы ждут заседаний в Курчатовском районном суде Челябинска.

Журналист Первого областного информагентства связалась с ответчицей. На удивление Светлана Галимова ответила охотно, хотя подчеркнула, что обращение клиентов в СМИ ей неинтересно и нисколько не волнует.

«Что я могу сказать, если бизнес принадлежал моему умершему супругу? В наследство я не вступала, потому что оказалось, что вступать не во что. У меня нет обязательств по возврату его долгов, а доверенность, по которой я управляла бизнесом, не подразумевала распоряжения имуществом. Единственное, подчеркну, что магазин, где муж арендовал площадь, не имеет к ситуации клиентов отношения. Они сдавали золото конкретно ИП Галимову. И меня, видимо, неправильно поняли, я не обещала клиентам ничего, находилась в тяжелом эмоциональном состоянии после смерти мужа и не игнорировала их обращения. Но так получилось, что наследства нет, и я не знаю, где золото», — так прокомментировала Светлана Галимова претензии потерпевших.

Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов отметил, что подобные случаи отнюдь не редкость в юридической практике и без сложностей долги ИП взыскивают с наследников.

«Если наследства нет, что в данной ситуации странно, поскольку элементарно оборудование в мастерской должно было стоять, или наследники отказываются от его получения, клиентам необходимо обратиться в полицию с заявлением о хищении имущества. Лучше составить коллективный иск — должны возбудить уголовное дело и начать поиск золота. В первую очередь должны искать у наследников — нужно выяснить, может, не супруга, а кто-то другой вступил в наследство. Если полиция бездействует — также коллективное заявление в прокуратуру подавать», — рассказал Николай Попов.

Первое областное информагентство следит за развитием истории.