После смерти 15-летнего зацепера в Челябинской области возбудили уголовное дело

Следователи проверят, нарушены ли правила безопасности на ж/д станции

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка-зацепера. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Напомним, на станции Синеглазово ребенок взобрался на крышу электрички, где получил удар током. Подросток скончался на месте, его тело обнаружили на резиновой «гармошке» между крышами первого и второго вагонов уже в Челябинске.

Дело открыли по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Проводятся следственные действия и опрашиваются свидетели.