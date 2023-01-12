После смертельной аварии в Златоусте в больнице скончались 11‑летняя девочка и ее отец

Массовое ДТП случилось в новогодние каникулы

В больнице умерла 11-летняя девочка, пострадавшая в ДТП на трассе М-5 под Златоустом. Об этом Первому областному информагентству сообщил собственный источник.

ДТП случилось3 января на 1749-м километре трассы М-5. На снежной дороге «Лифан» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой-Рапид». «Шкоду» с силой отбросило назад, на ВАЗ-21099. Женщина за рулем «Лифана» не справилась с управлением и погибла на месте.

В «Шкоде» находилась семья из четырех человек, всех госпитализировали.

«Пассажир авто, житель Сатки, скончался в этот же день в больнице. Его дочь умерла 11 января»,— сообщил источник.

Прежде чем собираться в дорогу вместе с детьми, посмотрите прогноз погоды. В условиях снегопада или метели сильно снижается видимость, ухудшается управляемость транспортным средством. От автомобилей, двигающихся во встречном направлении или совершающих обгон, в воздух могут подниматься снежные облака, сводящие к нулю видимость дороги. Местами на дорогах могут возникать снежные заносы, при проезде которых автомобиль может потерять управление. Также в низинах, на мостах, эстакадах и вблизи водоемов на проезжей части возможны образования наледи, гололеда, напомнили в Госавтоинспекции.

