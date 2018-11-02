/ Школьник уехал автостопом из Чебаркуля в южноуральскую столицу

Мальчика ищут уже сутки.

Информация о пропаже ребенка появилась в группе поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Им сообщили, что из дома ушел Данила Шендер. Мальчику 14 лет. Утром 1 ноября он отправился в школу, а после занятий — в Челябинск. Именно так думают родные подростка. Причины, по которым ребенок мог уехать из родного города, не раскрываются.

1 ноября Данила ушел из школы, но до дома не дошел. Предположительно, отправился в Челябинск автостопом. Водители, проезжавшие по маршруту Чебаркуль-Челябинск после обеда, возможно, вы видели Данилу перед Бишкилем или подвозили! — сообщают волонтеры отряда «Легион-СПАС».

Данила Шендер одет в темную куртку, с собой есть рюкзак «Адидас».

Всех, кто видел мальчика или знает, где тот находится, просят сообщить информацию по телефонам 8 951 455 13 17 (Татьяна), 8 902 604 56 10 (Ирина).