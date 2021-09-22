После рейда на челябинском озере Смолино завели уголовное дело о незаконной ловле сетями

Браконьеров задержать не удалось

На озере Смолино прошел рейд по соблюдению законной ловли рыбы. Сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» вместе с федеральным агентством по рыболовству провели рейдовый осмотр в среду, 22 сентября. Проверяющие обнаружили лодку и сети, однако задержать браконьеров не удалось. Возбуждено уголовное дело.



Озеро Смолино является памятником природы Челябинской области. В ходе рейда инспекция обнаружила маломерное судно и рыболовные сети в воде. Проверяющие потребовали остановить судно, чтобы зафиксировать нарушение. Но злоумышленники оставили сети и скрылись с места, задержать их не удалось. Браконьерские сети и улов были конфискованы.

Ловля рыбы сетями — уголовное преступление влечет за собой штраф и конфискацию орудий. В УВД Ленинского района Челябинска заведено уголовное дело.

Напомним, в Челябинской области установлены новые правила и нормы по ловле рыбы.