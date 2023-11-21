После проверок овощного рынка в Кременкуле возбуждено два уголовных дела

Под статью попал бизнесмен и устанавливается вина сотрудников администрации Сосновского района

Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве (статья 171 УК РФ) и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ) после проверки мелкооптового рынка в Кременкуле. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, предприниматель организовал рынок без получения необходимого разрешения. Также бизнесмен привлекал для работы иностранных граждан, для которых предоставили общежитие, не соответствующее требованиям пожарной безопасности.

«Устанавливаются виновные сотрудники администрации Сосновского района, допустившие предоставление земельных участков для организации рынка. Расследуется уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ)»,— прокомментировали в СУ СКР по региону.

Напомним, накануне на рынке работали силовики.