После пожара в Верхнеуральске, где сгорели рабочие, возбуждено уголовное дело

Следователи усматривают состав преступления по статье о причинении смерти по неосторожности

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) возбудил Следственный комитет по факту смертельного пожара в частном доме в поселке Карагайском в Верхнеуральском районе.



Напомним, 5 июня днем здесь во время ремонтных работ загорелся подвал, в результате один рабочий погиб, второй госпитализирован. Также пострадали дети.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Будут установлены причины происшествия, дана оценка соблюдению законодательства при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение ремонта», — рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

Ход расследования взяла на контроль прокуратура.