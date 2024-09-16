После нападения подростка в челябинской школе № 68 возбудили уголовные дела

Одно — по статье «халатность», второе — об организации убийства

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В Челябинске возбудили уголовные дела после того, как ученик школы № 68 напал на других учеников и педагога с молотком и ножом. Об этом сообщили в СУ СКР региона.

«По предварительным данным, 16 сентября 2024 года в утреннее время 13‑летний ученик одной из школ города Челябинска причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю», — отметили следователи.

По данным прокуратуры, пострадавшие госпитализированы.

Уголовные дела возбуждены по статьям «организация убийства» и «халатность».