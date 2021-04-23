Сегодня, 23 апреля, на улице Братьев Кашириных в Челябинске водитель Fiat Albea не справился с управлением и опрокинулся. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Авария случилась около полудня. 21-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением, врезался в тросовое ограждение, после чего автомобиль перевернулся.

Сам водитель не пострадал, помощь медиков не понадобилась.

Как ранее писал сайт ИА «Первое областное», в Челябинске неопытный водитель не справился с управлением отечественным авто, вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. Помощь понадобилась пассажирке легковушки.