После короткого замыкания из здания «Челябинск-СИТИ» эвакуировали 30 человек

Угроза пожара миновала

Сегодня, 10 июля, на кровле самого высокого здания в городе — «Челябинск-СИТИ» в серверной случилось короткое замыкание. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На место происшествия сразу же выдвинулся личный состав МЧС и три автоцистерны.

«Было зафиксировано короткое замыкание на кровле, пожар не возник. До прибытия специалистов из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

На месте работают сотрудники отдела дознания. Они установят причину возгорания.