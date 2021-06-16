После короткого замыкания из челябинского ТК «Радуга» эвакуировали людей

Пожара удалось избежать

Сегодня, 16 июня, посетители и сотрудники ТК «Радуга» в Челябинске покинули здание после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным очевидцев, из ТК «Радуга» в Челябинске эвакуировали людей. Администратор комплекса по телефону ответил корреспонденту ИА «Первое областное», что магазин работает в штатном режиме.

«Была неполадка, она устранена», — сказал молодой человек.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация из-за короткого замыкания.

«Сотрудники и посетители эвакуировались самостоятельно. Из здания вышли более ста человек, в том числе 28 детей», — рассказали в ГУ МЧС по области.