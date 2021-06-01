После гибели мальчика на железнодорожных путях в Челябинской области возбудили дело

Назначена судебно‑медицинская экспертиза

Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту смерти ребенка на Южно-Уральской железной дороге. Об этом в ведомстве сообщили сегодня, 1 июня.

По версии следствия, сегодня около трех часов ночи на 2049-м километре 6-го пикета станции Бишкиль в Чебаркульском районе подвижной состав травмировал ребенка. От полученных повреждений семилетний мальчик скончался на месте.

Ребенок, страдающий аутизмом, ушел из дома накануне вечером, 31 мая. До пяти утра его искали волонтеры, полиция и родители.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются близкие родственники пострадавшего, устанавливаются очевидцы, подвижной состав, совершивший наезд на ребенка, выясняются условия воспитания и проживания ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в пресс-службе СК на транспорте.

Как ранее писал наш сайт, на перегоне Чурилово — Межозерная под Челябинском грузовой поезд насмерть сбил 40-летнюю женщину.



