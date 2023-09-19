После ДТП с манипулятором в Копейске водитель легковушки скончался в больнице

Еще одному пострадавшему — восьмилетнему ребенку — оказана разовая помощь

В челябинской больнице скончался 36-летний водитель службы такси на Volkswagen, устроивший аварию на проспекте Победы в Копейске накануне, 18 сентября, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель Volkswagen не справился с управлением и на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 41-летней женщины. От удара Volkswagen попал под грузовой автомобиль под управлением 62-летнего мужчины. В аварии также пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota.

Мужчина за рулем автомобиля такси получил серьезные травмы и скончался к вечеру.