После ДТП с двумя погибшими под Варной возбуждено уголовное дело

Водитель, пошедший на обгон, не успел вернуться в полосу и устроил лобовую аварию

В Варненском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими. Смертельная авария произошла в понедельник, 20 января, на 96-м километре автодороги Черноречье — Варна — Карталы — Бреды, сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

По данным полиции, 44-летний водитель Renault Master при выполнении разрешенного обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-2112. В результате 37-летний водитель и 41-летний пассажир отечественного автомобиля, оба жители села Варна, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

После проверки обстоятельств принято решение о возбуждении дела по части 5 статьи 264 УК РФ. В рамках расследования детально будут изучены причины, условия и детали произошедшего, назначены комплексная авто-, видеотехническая и судебно-медицинская экспертизы.