После ДТП с 2 автобусами в Челябинске возбуждено уголовное дело

Среди пострадавших есть несовершеннолетний

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Челябинске, в аварии пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ — „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан“. Следователи запросили документацию техсостоянию транспорта перед выпуском на линию, по организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, маршрутный ПАЗик и автобус столкнулись на Свердловском проспекте, недалеко от дворца спорта «Юность». В СК уточнили, что медицинская помощь потребовалась трем пассажирам, в том числе подростку.

Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.