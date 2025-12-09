После дня рождения 18‑летняя девушка из Озерска отдала лжекурьеру 5,2 млн

Они общались по видеосвязи и пытались вовлечь ее бабушку

В Озерске 18-летняя девушка перевела мошенникам более пяти миллионов рублей из наследственных денег после звонка о доставке цветов. На нее давили несколько дней, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По версии следствия, «курьер», позвонивший для подтверждения доставки, выманил у девушки СМС-код. Вскоре с ней связались якобы сотрудники правоохранительных органов и обвинили девушку в переводах в «недружественную страну» и пригрозили уголовным преследованием.

После этого они несколько дней водили жительницу Озерска по банкам: в первом она заявила, что покупает машину, и сняла со вклада 2,4 миллиона рублей. После этого в разные дни она сняла еще 1,75 миллиона и передала их курьеру. Все деньги — из наследства.

Мошенники общались с девушкой по видео, выходили на связь в форме и на фоне госсимволики, предоставляли поддельные документы. Они запретили ей разговаривать с курьером и требовали забрать документы и карты бабушки.

Девушка осознала, что стала жертвой обмана, только после откровенного разговора с бабушкой. По факту возбуждено уголовное дело.

