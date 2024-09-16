После ЧП в челябинской школе № 68 усилили охрану всех общеобразовательных учреждений

Также детям проведут классные часы о психологической помощи

В Челябинске перевели на усиленный режим охранников общеобразовательных организаций после ЧП в 68‑й школе. Об этом сообщили в администрации города.

«С руководителями проведено срочное совещание, где поставлена задача о дополнительных всесторонних проверках и инструктажах служб охраны. Комитет по делам образования держит этот вопрос на контроле», — отметила мэр Наталья Котова.

Уже завтра в школах проведут классные часы, на которых расскажут о возможности получения психологической помощи, в том числе анонимно.