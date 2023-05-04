После четырех пожаров за сутки в Миасском округе силовики проверяют версию поджога

Очевидцы видели мотоциклиста перед происшествиями

В Челябинской области только за минувшие сутки произошло 77 пожаров. Наиболее напряженная обстановка, по данным ГУ МЧС России по Челябинской области, сложилась в Миасском городском округе. Здесь вспыхнули сразу 4 пожара, они охватили 14,2 гектара. Силовики проверяют версию о поджогах, а спасатели запустили беспилотники для мониторинга обстановки.

21 человек и 5 автоцистерн привлекались накануне на ликвидацию возгораний вокруг Миасса. С пожарами боролись в течение нескольких часов, огонь перекинулся и на территорию Ильменского заповедника.

Сотрудники дознания работают над выявлением причин пожаров. Оказалось, что в очагах возгорания установлена закономерность. Очевидцы рассказывают, что на участках замечали мотоциклиста, после которого вспыхнули несколько очагов.

«В настоящее время организовано взаимодействие с силовыми структурами. В органы полиции поступило несколько заявлений от граждан, по которым проводятся процессуальные действия», — пояснили в региональном управлении МЧС.

Также в службе пояснили, что для проверки территорий на наличие термоточек запустили беспилотники.

Напомним, накануне крупный пожар произошел и на территории Саткинского района. Огонь угрожал местному поселку и нефтепроводу. Возгорание ликвидировали, от пожара пострадало 30 гектаров леса.

Напомним, с 12 апреля на территории Челябинской области ввели особый противопожарный режим. За разведение огня на открытых территориях грозят штрафы, их сумма может превышать нескольких сотен тысяч рублей.