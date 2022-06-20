После аварии с челябинскими туристами на федеральной трассе образовалась многокилометровая пробка

Автомобилистам рекомендуют объезжать участок через Миньяр

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» после аварии с южноуральскими туристами образовалась многокилометровая пробка. Водители сообщают, что движение заблокировано в обе стороны, и рекомендуют объезжать трассу через Миньяр.

Многокилометровая пробка от Аши образовалась сначала в сторону Челябинска. Затем движение машин заблокировали в обе стороны. Кроме того, на участке идет сужение проезжей части из-за ремонта дороги.

Напомним, сегодня на 1571-м километре автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района водитель автобуса «Мерседес-Бенц» в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди попутно грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц» с прицепом.

В автобусе находился 41 пассажир, информация по пострадавшим еще уточняется. Известно, что медицинская помощь потребовалась 13-летнему пассажиру.