В Магнитогорске 24-летняя девушка буквально осталась без одежды после посещения развлекательного клуба. Уходя из заведения, она не нашла в гардеробе норковую шубу, а также наушники.
Злоумышленницу задержали, ей оказалась 27-летняя местная жительница. Чужую шубу она взяла в гардеробе, сверху надела свою одежду и скрылась из клуба.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Похищенные вещи вернули владелице, подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.