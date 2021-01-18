Посетительница ночного клуба в Магнитогорске лишилась норковой шубы и наушников

Ущерб составил 45 тысяч рублей

В Магнитогорске 24-летняя девушка буквально осталась без одежды после посещения развлекательного клуба. Уходя из заведения, она не нашла в гардеробе норковую шубу, а также наушники.

Злоумышленницу задержали, ей оказалась 27-летняя местная жительница. Чужую шубу она взяла в гардеробе, сверху надела свою одежду и скрылась из клуба.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Похищенные вещи вернули владелице, подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.