Посетители магнитогорского кафе возмутились поведением пьющих и курящих подростков

Полиция проводит проверку

В Магнитогорске в кафе «Руслан» посетители заметили странную компанию из 12 подростков и сопровождающей их женщины. Несовершеннолетние, по словам очевидцев, пили алкоголь, курили вейп, а одна из девочек ударила гостью заведения в живот. Об этом посетитель кафе рассказал в социальной сети.

«Мы обратились к администратору с просьбой прекратить этот безобразие, требовали, чтобы дети покинули это заведение, но, к нашему удивлению, нам сказали, что они не могут ничего сделать, ведь дети под присмотром взрослого», — написал мужчина в группе «Черное и белое Магнитогорск» сети «ВКонтакте».

Также он рассказал, что пришлось вызывать полицию, а пока стражи порядка ехали на вызов, одна из девочек ударила его супругу в живот.

«На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Все участники инцидента и свидетели установлены и опрошены. Проводится дальнейшее выяснение всех сведений, изложенных в публикации в социальной сети», — сообщили в полиции Магнитогорска.

В кафе «Руслан» от комментариев отказались.