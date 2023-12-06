Посетитель распылил аэрозоль в ходе конфликта с охранниками бара в центре Челябинска

Драку оперативно пресекли сотрудники ДПС, дебошир был задержан

В Центральном районе Челябинска устанавливаются обстоятельства конфликта охранников ночного заведения с одним из посетителей, едва не переросшего в драку. Этому не дали случиться сотрудники полка ДПС ГИБДД, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Сообщается, что инцидент произошел в утреннее время возле одного из баров по улице Цвиллинга.

«По предварительным данным, конфликт произошел между посетителем и охранниками заведения, в ходе которого ранее судимый 36-летний мужчина применил аэрозольный пистолет», — говорится в сообщении.

Полицейские незамедлительно отреагировали и пресекли противоправные действия. Зачинщик конфликта был задержан и доставлен в отдел полиции «Центральный». Все участники инцидента установлены и опрошены.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.