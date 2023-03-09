Поселок Железнодорожников в Магнитогорске остался без воды

Причина — авария на шестой насосной станции

Сегодня, 9 марта, с девяти часов утра и до окончания работ остается без воды весь поселок Железнодорожников в Магнитогорске. Об этом сообщает муниципальное предприятие трест «Водоканал».

«В связи с аварийными работами, вызванными подземным повреждением на шестой насосной станции, с 9:00 и до окончания работ будет отсутствовать вода по всему поселку Железнодорожников», — говорится в сообщении аварийно-диспетчерской службы Магнитогорска.

Жителей поселка просят обращаться по круглосуточному телефону 23-25-25, в том числе и по вопросам, касающимся подвоза воды. МП трест «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства. Подробности аварии уточняются.