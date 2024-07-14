Поселок в Челябинской области остался без газа и горячей воды из-за ДТП

Водитель самосвала зацепил опору газовой трубы

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В ночь на 14 июля в Ашинском районе водитель самосвала зацепил опору газовой трубы. В результате часть конструкции упала прямо на дорогу. Часть трассы перекрыли, а поселок Лесохимиков остался без газа и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ашинского района.

«В результате повреждения сети магистрального газопровода в поселке Лесохимиков прекращена подача газа в котельную микрорайона. Ведутся аварийно-восстановительные мероприятия, в связи с чем до окончания работ будет приостановлена подача горячего водоснабжения»,— уточнили в мэрии.

Местных жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.