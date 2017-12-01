/ Жительница Магнитогорска «сняла порчу» за 2,5 миллиона рублей

Пострадавшая женщина доверилась «колдунье» в вопросах исцеления больной родственницы.

Правоохранители Магнитогорска разыскивают женщину, нанесшую серьезный материальный ущерб местной жительнице. «Целительница» познакомилась с пострадавшей в торговом центре, где пообещала ей исцелить больную родственницу. Причиной проблем со здоровьем, по ее версии, оказалась порча.



В течение нескольких дней женщина проводила «обряды», для проведения которых местная жительница приносила дорогостоящие украшения и деньги. Родственники о данной ситуации ничего не знали. Предварительная сумма ущерба составила около 2,5 миллионов рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.



Приметы подозреваемой: рост 155–160 сантиметров, кожа смуглая, волосы ниже плеч черного цвета, куртка серого цвета с опушкой на капюшоне, брюки и сапоги темные.

Сотрудники полиции Магнитогорска просят людей, пострадавших от действий мошенницы или владеющих какой-либо информацией о ней, обращаться в дежурную часть УМВД России по городу Магнитогорску по телефону: +7(3519) 23-58-02 или 02.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».