/ Попутные грузовик и УАЗ столкнулись во время обгона в Челябинской области

Водитель и пассажир «буханки» пострадали.

ДТП с попутными автомобилями произошло на трассе М-5 в Челябинской области. По предварительной информации, грузовик «Хино» и УАЗ двигались в попутном направлении в сторону Башкортостана. Один из автомобилей пошел на обгон, но из-за дождя не смог завершить маневр и столкнулся с попуткой.

По предварительной информации, пострадали два человека в УАЗе. Водитель получил незначительные повреждения, пассажир — более серьезные травмы. Характер повреждений будет установлен позже. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Причины и обстоятельства, по которым случилось ДТП, сейчас выясняют. Это могла быть техническая неисправность транспорта или невнимательность водителя.