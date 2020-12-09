Популярная шашлычная сгорела ночью в Челябинске

Причины возгорания устанавливаются.

Сегодня ночью, 9 декабря, в Челябинске сгорела одна из популярных в городе шашлычных «Гордан». Сгоревший павильон располагался по адресу Худякова 12/2, это было отдельно стоящее здание.

В ГУ МЧС России по Челябинской области рассказали «Первому областному», что сообщение о пожаре поступило в 02:26 ночи.

«На место выехали 5 единиц техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, по прибытии было выявлено открытое горение. Пожар был ликвидирован, также на месте работали звенья газодымозащитной службы. Людей внутри не было, никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

Представители шашлычной уже отреагировали в соцсетях на произошедшее.

«Не хотим признавать тот факт, но точка по улице Худякова 12/2 не работает в связи с непредвиденными обстоятельствами. Мы обязательно сообщим вам о возобновлении работы», — написали в «Гордане».

К слову, представители шашлычной добавили, что они будут разбираться, что стало причиной пожара.