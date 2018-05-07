/ Южноуралец заставил ребенка попрошайничать

Деньги они тратили вместе.

19-летний житель Южноуральска в течение трех месяцев в этом году заставлял попрошайничать своего 12-летнего друга. Ребенок просил деньги у продуктовых магазинов города. После они вместе покупали продукты и спиртные напитки.

Дознаватель отделения дознания Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» майор полиции Ипатова Светлана сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 1 статьи 151 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). — сообщили в МО МВД России «Южноуральский».

Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Пока ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.