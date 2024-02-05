Полузамерзшего жителя Златоуста спасли из сугроба на Уреньге

Мужчину обнаружили случайно мотоциклисты во время тренировки

В Златоусте устанавливаются обстоятельства происшествия, в результате которого местный житель едва не замерз в сугробе у кладбища на Уреньге. Полуживого мужчину обнаружили случайно, сообщают спасатели ПСС Челябинской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля. Два мотоциклиста решили потренироваться в лесу около СНТ «Медик-2», когда в нескольких сотнях метров от Уреньгинского кладбища они заметили неподвижно лежавшего в снегу человека.

«Мужчина средних лет был без сознания. Из признаков жизни — только слабые хрипы и стоны. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь, а до прибытия медиков развели небольшой костер и согрели мужчину», — рассказали в ведомстве.





Помощь потребовалась и врачам — чтобы добраться до места ЧП.

«Больше километра отделяло место происшествия от проезжих дорог. Спасатели Златоустовского отряда ПСС расчистили дорогу, чтобы максимально близко подъехать на снегоходе к месту ЧП и эвакуировать пострадавшего с помощью саней до автомобиля СМП», — рассказали в ПСС.

После осмотра и оказания первой помощи мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.