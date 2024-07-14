Полмиллиона рублей перевела мошенникам 22-летняя воспитательница из Снежинска

Девушке сообщили, что она якобы финансировала запрещенную деятельность

В Снежинске Челябинской области в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 22-летняя воспитательница. По ее словам, ей сообщили о внутренней проверке, а потом запугали и потребовали оформить кредиты. В результате она лишилась более 500 тысяч рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая уточнила, что сначала ей в мессенджере пришло сообщение от начальницы, которая сообщила, что произошла утечка данных и проводится проверка. Якобы заведующая детским садом добавила, что в ближайшее время ей поступит звонок от правоохранителей. Девушке действительно позвонили и сразу же сообщили, что она подозревается в финансировании незаконной деятельности.

«Для убедительности неизвестные сделали множество звонков от имени представителей различных организаций и ведомств. Они предупредили, что необходимо сорвать план злоумышленников, которые завладели телефоном и данными потерпевшей. А для этого нужно перевести все деньги на „безопасный счет“ и оформить кредит»,— добавили в ведомстве.

На следующий день воспитательница отправилась в банки, где оформила кредиты на сумму 523 тысячи рублей. Все полученные деньги она перевела на продиктованные ей счета. Потом неизвестные начали уговаривать ее снова взять кредиты. Однако в этот раз в банках девушке отказали. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Правоохранители вновь напоминают южноуральцам о том, что следует класть трубку, если неизвестные говорят о деньгах. После поступления сомнительного звонка следует лично обратиться в банк, чтобы удостовериться, что со счетом и деньгами все в порядке. Кроме того, южноуральцы могут обратиться за консультацией по телефону горячей линии *1593.