Полмиллиона перевела мошенникам 76‑летняя пенсионерка в Копейске

Аферисты запугали бабушку изменой родине

В Копейске пенсионерка стала жертвой многоэтапной мошеннической схемы, в результате которой потеряла все свои сбережения, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Установлено, что бабушке в мессенджере позвонила девушка, которая представилась сотрудницей отдела кадров с прошлого места работы. Звонившая сообщила, что якобы произошла утечка информации, поэтому с пенсионеркой вскоре свяжутся.

И действительно, через некоторое время копейчанке позвонил мужчина, назвал себя сотрудником ФСБ и сообщил, что со счета пенсионерки пытались перевести деньги на нужды СВУ.

«Лжесотрудник добавил, что за это бабушке грозит уголовная ответственность, но ее можно избежать — надо только на время „проверки“ перевести все сбережения на „безопасный счет“. Пенсионерка поверила: 150 тысяч рублей хранилось у нее дома, еще 360 тысяч женщина сняла со счета и отправила, куда ей велел неизвестный», — рассказали в полиции.

Как только суммы оказались у злоумышленников, с бабушкой перестали выходить на связь, а переписку в мессенджере удалили.

Полицейские в очередной раз призывают южноуральцев быть бдительными. Если в телефонном разговоре зашла речь о деньгах и счетах, следует прервать общение. Помните, что «безопасного счета» не существует. Сохранность ваших средств во многом зависит от принятых вами решений.