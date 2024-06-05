Полкилограмма наркотиков изъяли полицейские у жительницы Челябинска

Задержанная торговала запрещенным веществом, пока ее родственник лечился от наркозависимости

В Ленинском районе Челябинска полицейские задержали 39‑летнюю неработающую местную жительницу, распространявшую наркотики. В общей сложности у женщины изъяли 550 граммов гашиша, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

50 граммов запрещенного вещества полицейские изъяли при личном досмотре женщины, еще несколько граммов наркотика находилось в подготовленных ею тайниках. При обыске двух квартир, принадлежащих челябинке, правоохранители изъяли еще около 500 граммов гашиша и упаковочный материал.

«Женщина работала курьером интернет-магазина по бесконтактному сбыту наркотиков, а недавно для увеличения объемов прибыли в одном из мессенджеров организовала свой наркомагазин. Особый цинизм ситуации заключался в том, что близкий родственник наркодилерши проходил стационарное лечение от наркозависимости, а женщина продолжала распространять запрещенные вещества»,— рассказали в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.