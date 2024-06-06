Полиция Златоуста выдворит из страны трех нелегалов

Еще 11 проверили на регистрацию

Полицейские Златоуста проверили семь адресов проживания иностранных граждан и стройки, на которых они могут работать. За два дня в городе выявили 11 нелегалов с фиктивной постановкой на учет и еще троих строителей, работающих в России без разрешения.

За незаконную трудовую деятельность работников принудительно выдворят из страны. Их наниматель привлечен к административной ответственности по статье 18.15 КоАП, ему грозит штраф либо административное приостановление деятельности.

За фиктивную регистрацию девяти граждан в частном доме на собственника возбуждено уголовное дело. В отношении хозяйки квартиры, где фиктивно состояли на учете двое иностранцев, решается вопрос о возбуждении.

Всего с начала года в Златоусте выявили 77 нарушений миграционного законодательства. Из них 16 случаев заканчивались выдворением из страны.