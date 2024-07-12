Полиция задержала восемь участников драки на северо-западе Челябинска

Конфликт произошел между молодежными группами

Челябинские полицейские установили участников конфликта, который произошел накануне, 11 июля, на северо-западе города. Происшествие случилось во дворе многоквартирных домов на улице 40‑летия Победы. Выяснилось, что эта драка стала продолжением ранее произошедшей ссоры между молодыми людьми, когда у одного украли сотовый телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«В органы внутренних дел Челябинска поступило сообщение о конфликте между двумя молодежными компаниями. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, опросили очевидцев и выяснили направления, в которых разбежались молодые люди. Также полицейские опросили мужчину, который выстрелил в воздух из сигнального пистолета, чтобы разнять конфликтующих»,— поясняют в ведомстве.

Восемь человек, участвовавших в конфликте, доставили в отдел полиции «Северо-Западный». В драке пострадали несовершеннолетние, поэтому собранные полицией материалы переданы в органы следственного комитета. Виновных привлекут к уголовной ответственности.

Что касается кражи телефона, то полицейские оперативно задержали 19‑летнего челябинца. Устройство он успел продать случайному прохожему.