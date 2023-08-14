Полиция задержала угонщика, утопившего чужое авто в еткульском водоеме

Потерпевший написал заявление только на пятый день после пропажи машины

В селе Еткуль в минувшие выходные спасатели вытащили из карьера автомобиль Nissan, о пропаже которого заявил его владелец. Полиция задержала 41-летнего угонщика, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевший обратился с заявлением о пропаже машины только на пятый день. Мужчина отдыхал в компании на берегу карьера, наутро не обнаружил свою машину и попытался самостоятельно найти ее.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили десятки свидетелей как на месте угона, так и на выездах из поселка, проверили пункты автосервиса и купли-продажи запасных частей, проконтролировали текущие сделки купли-продажи и регистрации транспортных средств. В результате они установили лицо, совершившее угон. Им оказался ранее судимый 41-летний житель села Каратабан», — рассказали в региональном полицейском главке.

Угонщик не справился с управлением, заехал в карьер, смог самостоятельно выбраться из затопленного салона и скрыться с места происшествия.