Полиция задержала срубивших елку на набережной в Ленинском районе Челябинска

Компанию из четырех человек поставили на профилактический учет

Молодые люди, срубившие елку на новой набережной озера Смолино в Ленинском районе Челябинска, задержаны. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОП „Ленинский“ установили и задержали четверых молодых людей, причастных к совершению данного противоправного деяния. Подростки будут поставлены на профилактический учет. Молодые люди вину признали, в содеянном раскаиваются. Но объяснить, зачем они это сделали, не смогли», — сообщают в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 декабря. Неизвестные спилиль ель и позже бросили ее во дворе одного из жилых домов по улице Новороссийской.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».