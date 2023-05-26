Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщин в лесу под Челябинском

Установлены трое потерпевших

Полицейские Отдела МВД России по Сосновскому району установили личность мужчины, напавшего на пенсионерку в лесу в микрорайоне «Вишневая горка». Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Подозреваемого доставили в районный отдел полиции. Кроме того, в ходе разбирательства выявлены факты его хулиганских действий в отношении еще двух женщин, проживающих в Сосновском районе», — рассказали в региональном полицейском главке.

Напомним, ЧП случилось 24 мая в лесном массиве. Подозреваемый напал на женщину, несколько раз ударил ее и пытался изнасиловать.